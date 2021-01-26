انطلاق سباق التأهيل الثاني بمضمار الهجن بالفليج بولاية بركاء

في الرياضة 26 يناير,2021

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

انطلق صباح امس على مضمار الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء سباق التأهيل الثاني ضمن المحطة الثامنة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، اشتمل السباق في يومه الأول على تسعة عشر شوطًا خُصصت لفئة الحجائج لمسافة أربعة كيلو مترات، منها ثلاثة عشر شوطا للأبكار، وستة أشواط للجعدان، جاءت نتائجها على النحو التالي.

الشوط الأول

توجت بالمركز الأول الطيارة لمالكها على بن راشد العمري، وفي المركز الثاني سلام لمالكها مانع بن قبيلي المحاربي، وحققت المركز الثالث سرابة لمالكها ياسر بن سالم العامري.

‎الشوط الثاني

ظفرت بالمركز الأول الشاهينية لمالكها عبدالله بن سلطان الغفيلي وجاءت في المركز الثاني منوه لمالكها سلطان بن حمود الجحافي، وحققت المركز الثالث عوايد لمالكها مطر بن علي الغفيلي.

الشوط الثالث

جاءت في المركز الأول تصريح لمالكها عبدالله بن سلطان الغفيلي ، ونالت المركز الثاني شامة لمالكها راشد بن صقر الوهيبي ، وحلت ثالثا الشاهينية لمالكها على بن سالم الوهيبي.

الشوط الرابع

توجت بالمركز الأول دمعة لمالكها علي بن حمد الجديلي ، وفي المركز الثاني الشايبة لمالكها حمود بن هدوب العمري ، وحلت ثالثا إيجاد لمالكها سهيل بن عبدالله الدرعي.

الشوط الخامس

حققت المركز الأول ربشة لمالكها حمود بن هدوب العمري ، وفي المركز الثاني غزل لمالكها جابر بن محمد الوهيبي ، وحلت ثالثا طوع لمالكها سعيد بن عبدالله العويسي.

الشوط السادس

ظفرت بالمركز الأول الظبي لمالكها حمود بن سعيد الوهيبي ، وجاءت في المركز الثاني الشامخة لمالكها مسعود بن ناصر اليحمدي ، وحلت ثالثا الباهرة لمالكها محمود بن حمود الدرعي.

الشوط السابع

توجت بالمركز الأول شواهين لمالكها صقر بن هدوب العمري ، وفي المركز الثاني الشبلة لمالكها سعيد بن راشد العمري ، وحلت ثالثا الشايبة لمالكها المر بن سالم الغفيلي

الشوط الثامن

جاءت في المركز الأول هواجيس لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي ، وفي المركز الثاني صيت لمالكها عبدالله بن سعيَد الجنيبي ، وحلت ثالثا وعد لمالكها سالم بن ثابت الجنيبي.

الشوط التاسع

جاءت في المركز الأول شقراء لمالكها سعيد بن حميد الجحافي ، وفي المركز الثاني جلمودة لمالكها محمد بن حمود الخميسي ، وحلت ثالثا شاهين لمالكها راشد بن سعيد المخمري.

الشوط العاشر

حققت المركز الأول الدماني لمالكها أحمد بن بالشرقي الوهيبي ، وفي المركز الثاني سيدة لمالكها مسعود بن سيف السعدي، وحلت ثالثا طب لمالكها علي بن محمد الوهيبي.

الشوط الحادي عشر

جاءت في المركز الأول اريام لمالكها سلطان بن غثي الغفيلي، وفي المركز الثاني بشاير لمالكها زاهر بن حمد سالم المالكي، وحلت ثالثا راهيه لمالكها خالد بن حمد الجنيبي.

الشوط الثاني عشر

توجت ارجوان بصدارة الشوط لمالكها محمد علي حميد الوهيبي، تلتها أمجاد في المركز الثاني لمالكها عبدالله سلطان الغفيلي ، أما المركز الثالث فكان من نصيب منصورة لمالكها حمد حميد الدرعي.

الشوط الثالث عشر

بأداء رائع تمكنت اريام من الفوز بالمركز الأول لمالكها صالح عيد سالم القنوبي، وجاءت في المركز الثاني سرابة لمالكها يوسف هاشل سعيد البويقي ، وحلت ثالثاً الكايدة لمالكها سعيد شافي سعيد الوهيبي.

الشوط الرابع عشر

فاز رعد بالمركز الأول لمالكه سعود حمد علي الجديلي، وجاء صياد ثانياً لمالكه عوض عبيد حمد الوهيبي، وحصل مياس على المركز الثالث لمالكه عبدالله سعيد مصبح المخمري.

الشوط الخامس عشر

توج معرف بالمركز الأول لمالكه سالم حميد بن حثيث الراشدي، وجاء في المركز الثاني هملول لمالكه سعود سالم حمد العامري ، واحتل المركز الثالث مبلش لمالكه حامد شطيط سعيد الجحافي.

الشوط السادس عشر

حقق مردف المركز الأول لمالكه سعيد محمد ناصر الدرعي، وجاء مبشر ثانياً لمالكه حمد ناصر سالم الخميسي، وحصل على المركز الثالث شاهين لمالكه محمد راشد سالم الزرعي.

الشوط السابع عشر

فاز دابان بصدارة الشوط لمالكه خليفة عبدالله العميري، وحصل الوسمي على المركز الثاني لمالكه حامد سعيد محمد الهديوي، وحل ثالثاً شاهين لمالكه سلطان سالم المثيمني.

الشوط الثامن عشر

حقق المركز الأول مبلش لمالكه سعود سالم المنعي، وجاء شاهين في المركز الثاني لمالكه علي سعيد بالحزيمي العويسي، وحل ثالثاً الناوي لمالكه غدير النخيرة حمد العامري.

الشوط التاسع عشر

توج هيتام بالمركز الأول لمالكه العبد علي محمد الزرعي، تلاه صلان في المركز الثاني لمالكه حمود محمد لويهي الجحافي، وحصل على المركز الثالث مغادر لمالكه حمد سعيد البرطماني.