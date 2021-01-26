الخميس انطلاق منافسات كأس جلالته للهوكي بمشاركة 15 ناديا

مسقط – العمانية: تنطلق غدا منافسات بطولة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي 2020م بمشاركة 15 ناديًا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.وستقام في اليوم الافتتاحي ثلاث مباريات؛ ففي المجموعة الأولى يلعب مجيس مع صحار

في الثالثة والنصف عصرًا على ملعب الهوكي بمجمع صحار الرياضي، وفي منافسات المجموعة الثانية يلعب نادي الاتحاد مع ظفار في الرابعة عصرًا على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي.

وفي افتتاح المجموعة الثالثة يخوض أهلي سداب مباراته الأولى مع نزوى في السابعة مساء على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، فيما ستفتتح المجموعة الرابعة مبارياتها يوم السبت 30 يناير الجاري بلقاء السيب مع قريات.

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