بعد تعادل جمهورية شبين وبتروجيت.. ترتيب مجموعة القاهرة فى دوري القسم الثاني

تعادل فريق جمهورية شبين امام بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة . وكانت نتائج الجولة كالتالي : الترسانة 2-0 سرس الليان طنطا 0-0 زد اف سي السكة الحديد 2-1 النصر منتخب السويس 0-2 الداخلية النجوم 0-1 بورتو السويس كوكاكولا 0-2 القناة جدول الترتيب :

1- بورتو السويس : 22 نقطة 2- منتخب السويس : 17 نقطة 3- الداخلية : 17 نقطة 4- الترسانة : 16 نقطة 5- زد اف سي : 14 نقطة 6- بتروجيت : 13 نقطة 7- المريخ : 13 نقطة 8- القناة :13 9- كوكاكولا : 13 10- سرس الليان : 12 نقطة 11- السكة الحديد :11 12- الزرقا : 11 13- النصر : 9 14- جمهورية شبين : 9 15- النجوم :8 16- طنطا : 7

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