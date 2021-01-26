وقال آخرون "مهم أوي نفهم أن #موسيماني بيجرب لاعبين وطرق لعب عشان يوصل للتشكيل المثالي وطريقة اللعب المثالية، وكمان عشان ميجيش في آخر الموسم واللاعبين تقع منه " و" انصرنا يا الله#الأهلي ".
ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.
وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الأهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.
وحقق الأهلي أكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015
وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.
ويعد كل من وليد سليمان و مؤمن زكريا نجما الاهلي هما هدافي مباريات الفريقان الأهلي بينما يعد عمرو السوليه نجم الاهلي هو اكثر للاعب شارك في مباريات الفريقان برصيد 6 مباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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