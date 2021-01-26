الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اتوقع ‎#فوز_الأهلي عشان أنا واثق في ‎#موسيماني وطرق لعبه وتطوير اللعب خلال المباراة" و"‏بغض النظر عن بيراميدز واللغط اللي حواليه بس دي مباراة مهمة معنويا قبل كأس العالم للأندية، واللي شايف أنها الأهم".

وقال آخرون "‏مهم أوي نفهم أن ‎#موسيماني بيجرب لاعبين وطرق لعب عشان يوصل للتشكيل المثالي وطريقة اللعب المثالية، وكمان عشان ميجيش في آخر الموسم واللاعبين تقع منه " و" ‏انصرنا يا الله#الأهلي ".

ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.

وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الأهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.

وحقق الأهلي أكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015

وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.

ويعد كل من وليد سليمان و مؤمن زكريا نجما الاهلي هما هدافي مباريات الفريقان الأهلي بينما يعد عمرو السوليه نجم الاهلي هو اكثر للاعب شارك في مباريات الفريقان برصيد 6 مباريات.