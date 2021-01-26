مران ختامي لـ الزمالك غدا قبل مواجهة مصر المقاصة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الأربعاء، مرانه الختامي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ببطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة اللاعبين المختارين للقاء عقب التدريب، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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