وصول الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الليلة امام مضيفه بيراميدز (الأسيوطي سابقا) بحثا عن الفوز الخامس في تاريخ مواجهات الفريقين، لذلك حشد المارد الأحمر قوته الضاربة للمباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن الجولة الـعاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز على استاد 30 يونيو.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري:

– الأهلي واجه بيراميدز في 8 مباريات، وكان اللقاء الأول بين الفريقين فى موسم 2014-2015 عندما صعد بيراميدز للدوري الممتاز تحت اسم الأسيوطي.

- حقق الأهلي الفوز في 4 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهتين، بينما فاز بيراميدز في مواجهتين.

– أكبر فوز حققه الأهلي على بيراميدز(الأسيوطي سابقا) كان خلال المباراة التي جمعت الفريقين في 14 أبريل 2015، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة5 -0، وهي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، وشهدت المباراة نجاح مؤمن زكريا مهاجم الأهلي، في تسجيل هدفين.

– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك بيراميدز في10 مناسبات خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل بيراميدز4 أهداف في شباك القلعة الحمراء.

– وليد سليمان ومؤمن زكريا لاعبا، الأهلي، هدافي لقاءات الفريقين، حيث نجح كل منهما في تسجيل هدفين.

– نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 5 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين، بينما خرج بيراميدز بشباكه نظيفة في 3 مباريات.

– أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية.

– عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي وبيراميدز، بعدما شارك في 6 مباريات.