تدريبات إضافية لـ أوباما ومحمود علاء عقب مران الزمالك

خاض الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وأدى الثنائي حصة تدريبية بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية، تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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