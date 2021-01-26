قبل انطلاق مبارة الأهلى وبيراميدز.. كهربا يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تصدر نجم النادى الاهلى محمود كهربا تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قبل انطلاق مبارة النادى الاهلى و بيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز .
ودشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج " كهربا " عبر تويتر و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الاهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.
وحقق الاهلي اكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015
وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.
ويعد كل من وليد سليمان و مؤمن زكريا نجما الاهلي هما هدافي مباريات الفريقان الأهلي بينما يعد عمرو السوليه نجم الاهلي هو اكثر للاعب شارك في مباريات الفريقان برصيد 6 مباريات.
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