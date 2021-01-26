جون عالمي.. ميدو عن هدف باسم علي في شباك سموحة

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على هدف باسم علي لاعب المقاولون العرب في شباك فريق سموحة السكندري.

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "‏باسم علي جاب جول عالمي ‎#المقاولون سموحة".

وانتهت أحداث الشوط الأول بتعادل فريق سموحة أمام مضيفه المقاولون العرب بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز .

وتقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقة 29 عن طريق باسم علي قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد عبد القادر.