شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية عن شكل الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي أثناء مشاركته فى البطولة . ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب الزمالك نوفمبر الماضي . حافلة الأهلي تحمل شعار الأهلي بأرضية حمراء إلى جانب اللوجو الخاص بالبطولة التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل . ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب . وأوقعت القرعة الأهلي فى مواجهة الدحيل القطري على أن يلاقي الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

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