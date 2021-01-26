قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني لـ دوت الخليج: سنضم 4 صفقات من العيار الثقيل

أكد مصدر بنادي المريخ السوداني، أنه سيتم تدعيم الفريق بـ 4 صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا لخوض دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لصدى البلد، إن رجل الأعمال أحمد طه التازي الرئيس الشرفي لنادي المريخ، سيدعم الفريق بـ 4 صفقات من العيار الثقيل، قبل خوض منافسات دوري الأبطال.