وصول بيراميدز استاد الدفاع الجوي لـ مواجهة الأهلي في الدوري

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

واحتفل أمس لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد النجم رمضان صبحي على هامش المران الأخير للفريق بملعب استاد الدفاع الجوي .

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه ٢٤ وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على حضور المران الأخير للفريق بملعب الدفاع الجوي لتحفيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - - محمود وادي