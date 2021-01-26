الأهلي يحتفل بفوز فريق السيدات بالنادي بسوبر كرة السلة

احتفل النادي الأهلي بفوز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي بكأس السوبر على حساب فريق سيدات نادي هليوبوليس .

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر "تويتر": "ملكات سلة الأهلي دائمًا سوبر بعد تربعهن على عرش كرة السلة المصرية وحصد لقب كأس السوبر على حساب هليوبوليس".

وتوج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، بلقب كأس السوبر لموسم 2020، بعد الفوز على نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي بنتيجة 92 - 64.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم بدون جمهور وفقًا لقرارات لجنة المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد هذه النسخة هي الأولى على صعيد مسابقات سيدات كرة السلة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري السوبر الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره سبورتنج، فيما حصد هليوبوليس على لقب كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة.