رمضان صبحي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الأهلي في مباراة الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر

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