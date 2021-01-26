مفاجأة كبيرة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

وضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول- محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية- طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - مجدي أفشة خط الهجوم: محمد شريف أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة بيراميدز في الاسبوع الثامن من منافسات الدوري الممتاز وحمل التشكيل الذى أعلنه موسيماني مفاجأة غريبة بتواجد اليو ديانج على دكة البدلاء رغم الاعتماد عليه فى كافة المباريات السابقة .

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