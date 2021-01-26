خاص| الزمالك يعلن موقفه النهائي من بيع مصطفى محمد لـ سانت إيتيان

نفى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ما تردد عبر بعض المواقع الاليكترونية بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخري مع نادي سانت ايتيان الفرنسى لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق . وقال المستشار هشام ابراهيم أن باب المفاوضات مع سانت ايتيان الفرنسى بشأن بيع مصطفى محمد اغلق تماما . وشدد على أن إدارة الزمالك لا تمانع فى احتراف مصطفى محمد بأى ناد آخر وفقا للعرض المالى المقدم وبما يليق بمكانة وتاريخ الزمالك وبإمكانيات مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك.

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