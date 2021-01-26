نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع أحمد العش لاعب نادي مالية كفر الزيات.

وكشف جلال أبوعوف رئيس نادي مالية كفر الزيات، تفاصيل اقتراب مدافع الفريق أحمد العش من الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أبو عوف أن أحمد العش من أبرز اللاعبين في الخط الخلفي للفريق، مشيرا إلى أنه يتمنى انتقاله للأندية الكبري بالدوري المصري الممتاز.

وأوضح أن مفاوضات النادي الأهلي لضم أحمد العش ليست جيدة وأن ماتردد مؤخرا عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، أمر لا أساس له من الصحة بشكل نهائي.