هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي ريال مدريد أدركوا ما يقصده الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالتصريحات التي أطلقها مؤخرًا بشأن مستقبله.

ونوه برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن مبابي المرتبط بالانتقال إلى الملكي قال مؤخرًا: "أريد استثمار نفسي على المدى الطويل وليس التوقيع على تعاقد جديد ثم أطلب المغادرة بعد عام".

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد اتخذ كلمات مبابي الأخيرة كرسالة للنادي، حيث يقول النجم الفرنسي لمسئولي الملكي : "إما أن تتعاقدوا معي الآن أو لن يحدث ذلك أبدا".

وألمح البرنامج الإسباني أنه زعمت العديد من التقارير بعد ذلك أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي مجانًا عقب انتهاء عقده في صيف 2022.

وأكد البرنامج الإسباني أن باريس سان جيرمان يعلم جيدًا أن رغبة مبابي هي الرحيل لذلك قدم له عرضًا تبلغ مدته 4 مواسم وبراتب سنوي يبلغ قدره 30 مليون يورو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد لا يعتقد أن والد مبابي يرغب في مكافأة توقيع مقابل انضمام نجله إلى الملكي.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة سعي والد مبابي لهذا الأمر فعليه نسيان أمر ارتداء نجله قميص الملكي.