نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كاسكادا والعياط والإتصالات وتعادل الصيد بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، والتي تاجلت بسبب مباريات الدور الأول لكأس مصر

حيث فاز البدرشين بقيادة رأفت السيد خارج الديار على المعادي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب اسماعيل أحمد.

وتلقى أوسيم هزيمة ثقيلة امام كاسكادا بقيادة محمد حسن، بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف كاسكادا كلا من إبراهيم محمد (ضيوف) (هاتريك) ومحمد طارق، وسجل أوسيم اللاعب أيمن ربيع.

وخسر الصف على ملعبه امام العياط بقيادة محمد كمونة، بهدف نظيف سجله اللاعب محمود ياسر.

وتعادل مستقبل وطن والقومي بثلاث أهداف لكلا الفريقين، سجل أهداف مستقبل وطن إسلام بدر، وأحمد محمد، وأحمد علي، بينما سجل أهداف القومي أحمد العوضي، ومحمد ناصر، وياسين خليل.

وفاز الإتصالات بقيادة هاني العقبي على حلوان العام برباعية نظيفة، سجل أهداف الإتصالات كلا من محمد بهاء، ومحمد الفيل، وحسام أحمد، وسعد سمير.

وفاز جينيس على جولدي بثلاث أهداف مقابل هدف، وفاز بشتيل على ملعبه امام أكتوبر بهدف نظيف، وتعادل الصيد امام أبو النمرس بهدف لكلا منهما.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 26 نقطة

2- القومي 19 نقطة

3- كاسكادا 19 نقطة

4- العياط 16 نقطة

5- المعادي 16 نقطة

6- أبو النمرس 14 نقطة

7- البدرشين 14 نقطة

8- جولدي 12 نقطة

9- بشتيل 12 نقطة

10- جينيس 11 نقطة

11- الصيد 9 نقاط

12- مستقبل وطن 8 نقاط

13- أكتوبر 8 نقاط

14- حلوان العام 6 نقاط

15- الصف 5 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط