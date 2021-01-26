نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.