نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة كبيرة داخل صفوف نادي بيراميدز سبورت، قبل مواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان نادي بيراميدز قرر تحويل الثنائي المهدي سليمان وعبدالله البكري لاعبا الفريق، إلى التحقيق وإيقافهم لأجل غير مسمى.

جاء إيقاف المهدي سليمان بعدما استخدم صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة ناديه بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، ليعتبرها النادي أحداث مسيئة.

بينما تم إيقاف البكري، بسبب افتعاله المشاكل داخل النادي وعدم رغبته في البقاء على دكة البدلاء وطلب المشاركة بشكل أساسي.

ورفض الثنائي الخضوع إلى تعليمات إدارة بيراميدز، وتجاهلا طلب الإدارة في خضوعهم للتحقيق، ورفض الالتزام بالقرار، حيث هددوا بالرحيل بالانتقالات الشتوية الحالية.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.