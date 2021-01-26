نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ١٥٠ صحفي وإعلامي يشكرون الدولة المصرية على حسن تنظيم مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت لجنة الاقامة والاعاشة بالتعاون مع اللجنة الاعلامية زيارة للاهرام

استمتع اليوم حوالي ١٥٠ صحفي واعلامي وقناة تلفزيونية اجنبية بزيارة اهرامات الجيزة في طقس مشمس

ومن خلال اجراءات امنية مشددة قامت بها وزارة الداخلية لاخلاء المنطقة تماما حتي لا يقترب منهم اي شخص وذلك لتاكيد تنفيذ الفقاعة الصحية وسط اجراءات احترازية اشرفت عليها وزارة الصحة .

استمتع الضيوف من الاعلاميين بسحر الطبيعة وسحر أهرامات الجيزة احد اهم المزارات السياحية في العالم واحد عجائب الدنيا السبع ،

وقام العديد من الصحفيين بالتقاط الصور التذكارية في منطقة الاهرام وابو الهول ومنهم من اخذ بعض من رمال الاهرام حيث يعتقد البعض منهم انها تعطي طاقة ايجابية .

هذا وقد اثني الجميع علي حسن التنظيم للبطولة وكذلك الاجراءات الصحية ومدي الالتزام بتطبيقها كما اشاد الجميع بالمستوي الراقي للاقامة وتواجد الفنادق في مناطق تسطيع ان تستمتع من خلالها بكافة وسائل الراحة