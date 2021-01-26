نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مطرطارس والواسطى وابو كساة ورأس غارب بالجولة الثامنة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، وصراع قوي على البقاء.حيث نجح فريق مطرطارس فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه فريق سينزو المتصدر ، ونجح أبناء مطرطارس فى إسعاد الجماهير وتقليص الفارق لنقطة واحدة .ونجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على ضيفه ببا الرياضى .وحقق الواسطى الرياضى فوزا هاما على ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف نظيف .وحقق راس غارب فوزا اول له بالمسابقة على حساب ضيفه ابشواى بهدف نظيف .فيما تعادل سنورس أمام ضيفه طامية بنتيجة 1/1 وتعادل اهناسيا أمام ضيفه اطسا بنتيجة 1/1 .فيما لم يلعب عاملين غارب بتلك الجولة .ترتيب المجموعة الرابعة

1 -سينزو 17 نقطة

2 - مطرطارس 16 نقطة .

3 - ابو كساة 16 نقطة .

4 - الواسطى 14 نقطة

5 - طامية 12 نقطة .

6 - ابشواى 10 نقاط .

7 - سنورس 10 نقاط .

8 - عاملين غارب 9 نقاط .

9 - ببا 7 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط

11 - اهناسيا 6 نقاط .

12 - اطسا 3 نقاط

13 - راس غارب 3 نقاط .

