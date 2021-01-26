شباب الجيل يستهل مشواره بفوز ثمين على فتح ذمار

شباب الجيل يستهل مشواره بفوز ثمين على فتح ذماراستهل فريق نادي شباب الجيل مشواره في بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي اليوم بفوز ثمين على فتح ذمار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى.

وقّع على ثنائية نادي شباب الجيل اللاعبون زاهر يحيى ابراهيم (هدف) ويوسف سلطان بضربة جزاء (هدف) في الدقائق 7 و 72، فيما سجل محمد التام هدف فتح ذمار بضربة جزاء في الدقيقة 49.

سيطر طابع السرعة في الأداء على المباراة منذ بدايتها حيث بادر نادي شباب الجيل بافتتاح التسجيل، كما شهدت المباراة تكافئ الفريقين من حيث الفرص، وبذل كل من الفريقين جهدهما لأجل الفوز. إلا أن حكم المبارة بشير علي أعلن النهاية بفوز نادي شباب الجيل.

يذكر أن البطولة التي يشرف عليها فرع الاتحاد العام لكرة القدم بالأمانة، يشارك فيها 14 فريقاً من أمانه العاصمة ومحافظات تعز وذمار والحديدة والبيضاء وإب، جرى تقسيمها إلى مجموعتين.