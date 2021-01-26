اعرب علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لسيدات كرة السلة بالاهلي عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصرية، بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 92-62، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان.
وقال هاشم إن الفريق قدم مباراة قوية، في ظل رغبته في حصد البطولة، وإسعاد جماهير الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر، مؤكدًا أنه استعد لتلك المباراة بشكل خاص.
وأضاف أن الأهلي يستحق التتويج بكأس السوبر، بعدما قدم أداءً مميزًا، وفرض سيطرته على فترات المباراة مواصلًا عروضه القوية هذا الموسم.
وأشار إلى أن كل اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا، وأن كافة عناصر الفريق قدمن أفضل ما لديهن، بالإضافة إلى دور الجهاز الفني والإداري، الذي يبذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق في الفترة الأخيرة.
واختتم علي هاشم حديثه مؤكدًا أن الأهلي يتطلع إلى حصد كل الألقاب هذا الموسم، وأن الجميع تعاهد على عدم التنازل عن التتويج بباقي البطولات هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق لـ مدرب سيدات السلة بالأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.