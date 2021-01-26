إحصائية.. أحمد حجازي أكثر المدافعين قطعا للكرات في الدوري السعودي مع انتهاء الدور الأول

يؤدي أحمد حجازي واحدًا من أفضل مواسمه، مع فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي، منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب موقع "جول" بنسخته السعودية، مع انتهاء الدور الأول، فإن أحمد حجازي هو أكثر المدافعين تشتيتًا للكرات في الدوري السعودي.

وأشار الموقع إلى أن أحمد حجازي قام بتشتيت الكرة 76 مرة، رغم انضمامه للدوري منذ الجولة الثالثة فقط.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.