ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي: الفوز بالسوبر مجرد بداية واحترام المنافس كلمة السر

أبدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالاهلي سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر، بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 92-62، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان.
وقالت ثريا إن الأهلي استعد للمباراة بشكل جيد، خاصة أنها أمام منافس قوي بحجم هليوبوليس، وكان احترام المنافس هو كلمة السر في تحقيق الفوز، ليصبح الأهلي أول فريق يفوز بلقب بطولة السوبر.
وقالت ثريا إن التتويج بكأس السوبر مجرد بداية، وسيواصل الفريق العمل بكل جد لحصد المزيد من البطولات، في ظل جاهزية كافة العناصر بعد عودة المصابين، وهو ما يمثل إضافة قوية لتشكيل الفريق في المواجهات المقبلة.
واختتمت لاعبة الأهلي تصريحاتها بالتأكيد أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم تمثلت في ضرورة التحلي بروح الأهلي، واللعب بكل قوة من بداية المباراة وحتى نهايتها، من أجل تحقيق كأس السوبر، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه ليحصد لقب البطولة التي تقام للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة «سيدات» في مصر.
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