فيديو كونفرانس.. وزير الرياضة لـ لاعبي اليد: ننتظر منكم تحقيق الإنجاز الأهم لمصر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهاز الفني والإداري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحسين لبيب، مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني طوال البطولة وخاصةً في مباراة سلوفينيا الأخيرة، وهو ما يدفع إلى التفاؤل في تحقيق الإنجاز الأهم لكرة اليد المصرية، مطالبًا لاعبي منتخب الفراعنة ببذل مزيدٍ من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتخطي منتخب الدنمارك حامل اللقب، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج، والتربع على عرش كرة اليد العالمية.

وقال "صبحي"، "ما فعلتوه في البطولة، جعلنا نتباهى بكم أمام الجميع، ووصلتنا إشادات عديدة بسبب الأداء والتنظيم"، مشيرا إلى أن ثمار التنظيم جعل العديد من الاتحادات الدولية تؤكد إقامة بطولاتها في موعدها بمصر، ومنها بطولة كأس العالم للرماية في فبراير المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب أبريل المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي