أحمد فتحي يصافح لاعبي الأهلي خلال الإحماء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يصافح لاعبي الأهلي خلال الإحماء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي بالتوجه إلى لاعبي فريق الأهلي خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الفريقين التي ستقام بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي.
وحرص أحمد فتحي على مصافحة زملائه السابقين في الأهلي خلال عمليات الإحماء للفريقين.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد قليل في قمة مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٠ نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.