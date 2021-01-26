نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يصافح لاعبي الأهلي خلال الإحماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي بالتوجه إلى لاعبي فريق الأهلي خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الفريقين التي ستقام بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي.

وحرص أحمد فتحي على مصافحة زملائه السابقين في الأهلي خلال عمليات الإحماء للفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد قليل في قمة مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٠ نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.