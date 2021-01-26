نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مصر يكشف عن كواليس مباراة سلوفينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر في إلهام فريقه لتحويل تأخر الفراعنة أمام سلوفينيا في الشوط الأول لتحقيق التعادل الذي صعد بالفريق لربع النهائي.

وكافح أصحاب الأرض في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سلوفينيا 12-8 لكن انتهى اللقاء في النهاية 25-25 مما أطاح بسلوفينيا خارج البطولة.

قال باروندو: "تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إننا بحاجة إلى التحسن لتصحيح الأوضاع".

وتابع "الدقائق القليلة الأولى لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أن اللاعبين كانوا متوترين بسبب الضغط".

وأضاف "أضعنا الكثير من التصويبات ورغم إننا كنا نلعب بشكل جيد لكن ذلك لم يحدث أمام المرمى".

وكشف باروندو "أبلغت اللاعبين أن ينسوا ذلك، والتركيز على دقة التصويبات في الشوط الثاني وبعد ذلك سيكون لنا فرصة للعودة من جديد".

واختتم المدير الفني الإسباني تصريحاته "ما قلته لا يهم، الأهم رد فعل اللاعبين، الحارس المنافس أنقذ أكثر من 10 تسديدات تقريبا في الشوط الأول، من الصعب تجاوز هذا ولكننا نجحنا".