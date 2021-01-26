نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يُعزز صدراته للدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الترجي فوزًا غاليًا على مضيفه الأولمبي الباجي 4-1 اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة، والتي شهدت فوز الصفاقسي على نجم المتلوي 2-1.

ورفع الترجي رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي وتوقف رصيد نجم المتلوي عند 14 نقطة في المركز السادس ورصيد الأولمبي الباجي عند عشر نقاط في المركز التاسع.

وتقدم عبد الرؤوف بن غيث بهدف للترجي في الدقيقة العاشرة ثم تعادل جاك بيسان للأولمبي الباجي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني تقمص طه ياسين الخنيسي دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للترجي في الدقيقتين 49 و64 وتكفل أنيس البدري بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب الطيب المهيري تقدم محمد علي منصر بهدف للصفاقسي في الدقيقة 18، وسجل محمد جمعة خليج هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 29 وتكفل فراس شواط بهدف الفوز للصفاقسي في الدقيقة 81.