نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتنع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، عن مصافحة نجوم النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.

ورفض صبحي التوجه إلى لاعبي الأهلي ومصافحتهم قدوة بزملائه وانخرط في إجراء العمليات الاحمائية، قبل اللقاء المرتقب.

وكان أحمد فتحي وشريف إكرامي ثنائي بيراميدز، حرصوا على مصافحة لاعبي المارد الأحمر قبل بداية المباراة التي تنطلق بعد قليل.

ويخوض في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة قوية مع نظيره ببراميدز، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز وحصد النقاط الثلاثة، وهو نفس هدف نادي بيراميدز، الذي يقاتل للفوز على الأهلي، لا سيما وأن تلك المباراة تعتبر بطولة خاصة لنادي بيراميدز، في ظل لعبة الكر والفر بين الناديين في الفترة الماضية.