نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة قبل انطلاقة مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وليد مهدي المنسق الإعلامي لنادي بيراميدز سبورت، بافتعال أزمة داخل ملعب الدفاع الجوي، قبل مواجهة الأهلي بالدوري العام.

وحرص مهدي، على إجبار عدد من المصورين داخل أرضية الملعب من الخروج، التزامًا بالعدد المحدد بالاجتماع الفني للقاء.

حيث اتفق الطرفين على حضور 16 مصورًا داخل أرض الملعب و40 صحفيًا طبقا للسعة الرسمية الخاصة بمقصورة الإعلام باستاد الدفاع الجوي.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للتأكيد على صدارته للدوري الممتاز، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.