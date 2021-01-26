نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مديون لـ19 فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أسكتلندية أن برشلونة الإسباني يواجه مشكلة كبيرة في الفترة الحالية وذلك في الوقت الذي تضرر فيه النادي الكتالوني إقتصادياً بشكل كبير بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ديلي ريكورد الاسكتلندية بأن برشلونة لا يزال مدينًا بأموال ضخمة لـ 19 ناديًا مقابل الانتقالات السابقة، حيث أصدر النادي الكتالوني حساباتهم السنوية.

وأكدت الصحيفة الاسكتلندية أن إجمالي الرسوم المستحقة يصل إلى 112 مليون جنيه إسترليني و أن التكلفة الأعلى مستحقة إلى ليفربول الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة الاسكتلندية أن ليفربول لا يزال ينتظر دفع برشلونة لمبلغ 26 مليون جنيه إسترليني متبقية من صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو في يناير 2018.

وأوضحت الصحيفة الاسكتلندية أن مسئولي برشلونة كتبوا في الأسبوع الماضي إلى البنوك الرائدة في العالم يطلبون تأجيل سداد القروض من أجل تجنب الإفلاس.