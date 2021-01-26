رابط نظام نور لتسجيل طالب مستجد ١٤٤٣

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عمر شويل - جدة بدأ برنامج نور التعليمي في استقبال طلبات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي ١٤٤٣ ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٤ يناير للمدارس الحكومية في المملكة التي تعمل بنظام المفاضلة، وذلك من خلال الدخول على موقع نور لتسجيل جديد حساب ولي الأمر، حيث جاءت المرحلة الأولى من التسجيل للطلاب من عمر ٦ سنوات وحتى عمر ١١ سنة وثلاثة أشهر. وسيتم استكمال التسجيل في المراحل الأخرى بعد انتهاء تسجيل الأولى، والتي سيستمر تسجيل الطلاب الجدد فيها حتى موعد إغلاق التسجيل. طريقة تسجيل طالب مستجد ١٤٤٣ بدأ تسجيل طالب مستجد ١٤٤٣ من يوم الأحد ٢٤ يناير وهي المرحلة الأولى من التسجيل.

تستمر مرحلة التسجيل الأولى للطلاب حتى يوم ٢٤\٦\١٤٤٢ ويقفل التسجيل.

يتم إجراء المفاضلة في الفترة بين ٢٥\٦\١٤٤٢ إلى ١٣\٧\١٤٤٢ مع تطبيق الاحترازات الطبية اللازمة.

كما بدأت أيضا المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور تزامنا مع بداية الأولى.

المرحلة الثانية من تسجيل المستجدين تستمر حتى موعد إقفال التسجيل أو تسديد الشواغر.

يسمح للطلاب السعوديين والغير السعوديين المسجلين في المدارس الأجنبية والعالمية التي تطبق البرامج الدولية بالتسجيل.

ويمكن التسجيل في نظام نور الأول الابتدائي من خلال تطبيق الخطوات في الفيديو التالي. الدخول إلى رابط موقع برنامج نور الإلكتروني. تسجيل دخول ولي الأمر إلى حسابه الشخصي في برنامج نور التعليمي. يجب إنشاء حساب جديد لولي الأمر عند التسجيل في نظام نور للمرة الأولى. قم باختيار تسجيل الأبناء ثم تسجيل طالب جديد من القائمة الرئيسية لبرنامج نظام نور. قم بتطبيق الخطوات الواردة في الفيديو لاستكمال التسجيل بالتفصيل. شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الأهلية يجب إضافة صور للمستندات المطلوبة للطالب. يحضر إثبات سكن الطالب في نفس الحي التابع للمدرسة المتقدم عليها الطالب. عقد من إيجار السكن، أو صك ملكية العقار. سجل لأسرة الطالب مضاف فيه الطالب. شهادة التحصينات الأساسية.

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