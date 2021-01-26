أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الألماني توماس توخيل مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.

مزيد من التفاصيل بعد قليل ....

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توماس توخيل مديرًا فنيًا لتشيلسي خلفًا لـ لامبارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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