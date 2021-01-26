الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز .. واجتماع عثمان أبرز ملامح مران اليوم

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز السبت المقبل على ملعب ستاد الاسماعيلية في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص أحمد العجوز المدير الفني للفريق، التركيز على رفع اللياقة البدنية للاعبيين.
وفور إنتهاء المران إجتمع المهندس النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة الهامة والمرتقبة.
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