إصابة محمد هاني خلال لقاء الأهلي وبيراميدز وبيكهام يشارك بديلا

تعرض محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة فى عضلة الفخذ، خلال مباراة فريقه امام بيراميدز ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

وحل احمد رمضان بيكهام بديلا لمحمد هاني فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليشغل الجهة اليمنى للنادي الأهلي خلال اللقاء الذي تشير نتيجته إلى التعادل السلبي .