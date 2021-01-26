إصابة محمد هاني خلال لقاء الأهلي وبيراميدز وبيكهام يشارك بديلا

وحل احمد رمضان بيكهام بديلا لمحمد هاني فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليشغل الجهة اليمنى للنادي الأهلي خلال اللقاء الذي تشير نتيجته إلى التعادل السلبي .
وفرض الأهلي سيطرته على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.
ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.
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