هشام إبراهيم: كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي بخصوص احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
وقال إبراهيم في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي إنه رغم محاولات الجانب الفرنسي بفتح الباب مجددا إلا أن الزمالك مصر على غلق الملف والتمسك بالقرار الذي أصدره من قبل بغلق هذا الملف تماما خاصة في ظل التصريحات السابقة لمسئولي النادي الفرنسي والمسيئة للنادي.
وشدد نائب رئيس النادي على أن الزمالك متمسك بموقفه، ولا مجال للتفاوض مع النادي الفرنسي مجددا خاصة، وأن ذلك سيتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق مشيرا إلى أن كرامة نادي الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان الفرنسي .
واختتم إبراهيم تصريحاته مؤكدا أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي.
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