سيطرة حمراء.. التعادل السلبي يخيم على أول ربع ساعة من مباراة الأهلي وبيراميدز

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي المقامة حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.
وفرض الأهلي، سيطرته على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.
وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد تشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، بعد كرة قطرية طولية من محمد مجدي "أفشة" نحو حسين الشحات لكن شريف إكرامي تقدم وأمسك بها قبل وصولها إلى جناح الأهلي.
وسقط محمد هاني أرضًا بدون أي تدخل في الدقيقة السادسة من اللقاء ليشتكي من إصابة عضلية في الفخذ ، مما تسبب في إجراء تبديل اضطراري للأهلي في الدقيقة العاشرة بالدفع بأحمد رمضان "بيكهام".
ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.
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