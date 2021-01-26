الرياضة

أحمد أيوب يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد احمد ايوب المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة بيراميدز والاهلي في الدوري الممتاز 

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني  الكابتن حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل .

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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