الاتحاد الجزائري يعلن رغبته في استضافة نهائي بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رغبته في استضافة نهائي بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم الحالي، وذلك بعدما فتح الاتحاد الأفريقي "الكاف" الباب أمام الدول الراغبة فى احتضان الحدث.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد الجزائري عبر صفحته الرسمية، وجاء كالتالي "تقدم الاتحاد الجزائري (الفاف) بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن الجزائر من استضافة نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لطبعة 2021/2020".

وأضاف البيان "يأتي هذا الطلب بعد فتح الكاف باب الترشح أمام الدول الراغبة في إستضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية".

كما طلبت "الفاف" أيضًا، استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 2020 لفئة أقل من 17 سنة.