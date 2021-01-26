لاكازيت يقود تشكيل أرسنال أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهمبتون، في الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ديفيد لويز - سيدريك سواريس خط الوسط: تشاكا - بارتي - ساكا - سميث روي خط الهجوم: بيبي - لاكازيت ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال في مباراة اليوم.

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