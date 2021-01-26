كهربا يتصدر تويتر بعد نزوله أمام بيراميدز.. ومغردون: غير الماتش

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد نزوله امام فريق بيراميدز

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كهربا وبواليا عملوا قلق بس مفيش فينيش كويس" و "‏كهربا نزل غير المباراة".

وقال أخرون "‏مين الا افَقترح على موسيماني يقعد كهربا دكة

والله حرام ماتش بتاعنا" و "‏‎كهربا وبواليا نزلوا رفعوا الضغط اكترررررر".

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التعادل السلبي أمام ضيفه النادي الأهلي في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.