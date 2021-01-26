75 دقيقة.. بواليا يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي أمام بيراميدز

سيطر لاعبو الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.

وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد تشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، بعد كرة طولية من محمد مجدي "أفشة" نحو حسين الشحات لكن شريف إكرامي تقدم وأمسك بها قبل وصولها إلى جناح الأهلي.

وسقط محمد هاني أرضًا بدون أي تدخل في الدقيقة السادسة من اللقاء ليشتكي من إصابة عضلية، مما تسبب في إجراء تبديل اضطراري للأهلي في الدقيقة العاشرة بالدفع بأحمد رمضان "بيكهام".

وأشهر جهاد جريشة حكم المباراة أول بطاقة صفراء بعد مرور 21 دقيقة لبيكهام بعد احتساب خطأ ضده لصالح رمضان صبحي، إثر شد من القميص في منتصف ملعب اللقاء.

وظهرت البطاقة الثانية في المواجهة بحلول الدقيقة 26 من اللقاء بعد تدخل قوي من أحمد سامي مدافع بيراميدز على أفشة خارج منطقة الجزاء مما استوجب إنذاره من جانب جريشة.

وسدد أفشة الكرة في حائط صد بيراميدز، لترتد إلى حسين الشحات الذي تلاعب بعبد الله السعيد قبل أن يطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لكن شريف إكرامي أمسك بها.

وجاءت الدقيقة 41 بأخطر كرات اللقاء بعد كرة طولية تسلمها رمضان صبحي خلف دفاع الأهلي، لينطلق بالكرة ويتلاعب بثلاثة لاعبين، قبل أن يمررها إلى أنطوي أمام المرمى ولكن الغاني سددها ضعيفة للغاية بسبب عدم دقة التمريرة.

وخرج احمد فتحي مصابا بالعضلة الخلفية دون أي احتاك مع أحد اللاعبين ليحل بديلا منه عمر جابر فى الدقيقة 43 من زمن المباراة .

وحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء أولى له وثانية للأهلي في الدقيقة 52 بعد كرة عالية من علي معلول حاول جناح الأهلي تحويلها بيده نحو المرمى، لكن جهاد جريشة تفطن للخطأ وقرر احتسابه.