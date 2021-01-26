نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بنزيما يحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح كريم الجزيري وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني عن النادي الذي يرغب النجم الفرنسي في الانتقال إليه.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بنزيما لعب مع ليون منذ فرق الناشئين وحتى انتقاله إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 35 مليون يورو.

و عن انتقال بنزيما إلى ليون, قال الجزيري في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: " نعم إنه يريد ذلك ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق, ليون موجود في قلبه".

وأضاف: "إنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا".

واختتم الجزيري تصريحاته قائلاً:"ليون لديه كل شيء لجذب بنزيما لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا".