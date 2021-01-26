نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعيد اوكا يكشف سبب عدم رحيله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، انه استطاع اثبات ذاته في حرس الحدود وبعدها انضم للمنتخب الوطني، بعد اول موسم له معهم.

وقال اوكا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت الى انه تلقى عروض كثيرة ابرزها من الأهلي والمصري عندما كان لاعبا في الحدود.

وتابع انه فشل انضمامه للأهلي بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 الى 2010 كما أن حرس الحدود رفض لفكرة رحيله.

واتم ان مع الاستقرار الفني والإداري تمكنا من تحقيق 3 بطولات وشاركنا بالكونفدرالية الافريقية مع الحدود.