ليدز يونايتد يفوز على نيوكاسل 2 - 1 في البريميرليج

فاز ليدز يونايتد على نظيره نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. افتتح رابينها التسجيل لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يعادل ألميرون النتيجة لـ نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 61، سجل هاريسون الهدف الثاني لـ ليدز يونايتد، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليدز للنقطة 26 في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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