نبيل الحلفاوي.. الأهلي يستحق ضربة جزاء أمام بيراميدز وهدف بواليا صحيح

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "الهدف أقرب إلى الصحة.. لكن ضربة الجزاء مستحقة تماما لأن المدافع دخل على قدم المهاجم وليس على الكرة"، في إشارة إلى هدف والترا بواليا الملغى، وهجمة محمد شريف التي لم تحتسب.
واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.
التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة.
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