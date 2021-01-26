يحتاج إلى الدعاء .. تعليق موسيمانى على أداء والتر بواليا

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وكتب زاهر " موسيماني: والتر بواليا يحتاج إلى الدعاء والتقرب إلى الله من أجل أن يحالفه التوفيق ". و اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري. التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة . ويستعد النادي الاهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .

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